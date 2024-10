Podcast Orlando: "Un brutto Napoli, il 1T poteva finire 2-0 per l'Empoli"

A commentare l'ultimo turno di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Quale la vittoria più importante tra le big?

"La Juve fatica negli ultimi 30 metri ma mostra solidità, corsa, fisicità. Mi impressiona per questo. Mancavano giocatori importanti, ma la Juve ti dà la sensazione di essere sempre lì pronta. A me è sembrata più una Juve tipo Allegri. Il Napoli? Se finiva il primo tempo 2-0 per l'Empoli non c'era nulla di male, ho visto un brutto Napoli con un mezzo rigore. L'impresa l'ha fatta l'Inter a Roma. Si fanno male in due e poi soffrendo ha vinto".

Che succede a Lukaku?

"L'ho visto fermo, non si muoveva mai. Era in grandissima difficoltà. Simeone al suo posto quantomeno ha dato profondità e ha pressato. Lukaku deve migliorare come condizione".

Atalanta da tenere in considerazione?

"Ha avuto problemi all'inizio, ha ancora problemi sulla fase difensiva e con gli infortuna, ma quando recupererà tutti...".

Milan, può essere la mossa di Fonseca una che gli dà più forza?

"Non mi convince ancora. Non vedo niente di positivo in questo Milan, non solo per colpa dell'allenatore. Per me forse ne esce rafforzato, ha ricevuto grande autostima, ma non mi sembra un Milan all'altezza delle altre tre rivali".

Retegui 9 vero, che ne pensa?

"Batistuta con molta meno forza fisica. Ma a dire la verità, non mi piaceva all'inizio. Lo vedevo in difficoltà nello stop e nei passaggi, oggi è molto diverso. Io credo che se finisci nelle mani di Gasperini, diventi un altro giocatore. Se fossi un giovane che vuole rinascere, chiamo Gasperini...".