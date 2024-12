Udinese, l'ex bomber Fava: "Lucca pronto per Napoli? Che si confermi prima a Udine"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Dino Fava Passaro, ex giocatore dell’Udinese: “Scontro Lukaku-Lucca? Ad Udine si sta bene e lo sta dimostrando anche Lucca. Non hai pressioni e hai sempre la possibilità di crescere tranquillo. È un attaccante completo, sta facendo vedere ottime cose. Lukaku lo conosciamo, è un giocatore di peso internazionale e non sta a me ricordarlo. A Napoli però ci sono pressioni diverse e nelle settimane come queste, dove si viene da una sconfitta, ogni palla diventa pesante.

Lo Scudetto? Conte è un furbacchione quando si espone e aspetta prima di fare annunci. Sa che quest’anno può già provarci, ma ci va piano pubblicamente. Al Napoli servirebbe giusto qualche innesto a gennaio per essere all’altezza dell’Inter e dell’Atalanta, poi può giocarsela alla grande. L’importante sarà c’entrare la Champions League. Al Napoli non possiamo dire nulla, sta facendo un campionato in linea con le aspettative e non bisogna cadere in disfattismi dopo la sconfitta contro la Lazio.

Lucca pronto per il Napoli o per un’altra big? Oggi c’è troppa fretta sui giocatori che fanno bene. Bisogna andarci cauti e aspettare che si confermi. In tanti prima di lui sono partiti alla grande e poi hanno fatto fatica al momento del grande salto. Lucca sta crescendo e va lasciato lavorare tranquillo. Deve restare ad Udine e poi alla fine di questa stagione tirare una linea e vedere dov’è arrivato. Solo a quel punto potrà capire il proprio futuro”.