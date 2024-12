Sky - Spinazzola potrebbe già partire a gennaio: idea Biraghi per sostituirlo

vedi letture

Potrebbe essere già finita l'esperienza di Leonardo Spinazzola al Napoli. Con il cambio del sistema di gioco, difesa a 4, e il poco minutaggio infatti l'ex Roma ha trovato meno spazio rispetto ad inizio stagione. Dopo aver parlato con Conte si è aperta la porta ad una possibile partenza dell'esterno in caso di interesse da parte di altre squadre.

Il club azzurro per sostituirlo pensa a Cristiano Biraghi, che nelle ultime partite ha giocato poco e che non è stato convocato da Palladino per scelta tecnica per la sfida contro il LASK in Conference League di domani. Il capitano viola, in scadenza di contratto a giugno 2025, andrà sicuramente via a gennaio e a quel punto se il Napoli dovesse trovare una soluzione per Spinazzola potrebbe fiondarsi su di lui. In questo caso Biraghi ritroverebbe Antonio Conte, con cui ha lavorato all'Inter nella stagione 2019/2020, una delle migliori nella sua carriera a livello realizzativo, con 3 gol e 7 assist. A riferirlo è Sky Sport.

Quest'oggi intervistato da FirenzeViola, l'agente di Biraghi Mario Giuffredi ha così parlato del futuro dei suoi assistiti: "A Palladino risponderò a fine mercato, oggi non mi va troppo di parlarne. Ma a gennaio andranno via entrambi. Credo che Cristiano non fosse abituato a non giocare con continuità, è sempre stato il capitano e un giocatore importante per questa maglia. Quello che ha fatto in questo periodo quando è sceso in campo è stato importante. Nell'ultimo periodo ha trovato poco spazio ma la scelta è tecnica e non si discute. Non mi sento di aggiungere altro".