Kiss Kiss - Napoli su Donnarumma se Meret non rinnova: la risposta del portiere

vedi letture

In casa Napoli il mercato è sullo sfondo, in vista di gennaio tanto può accadere mentre per il futuro il ruolo del portiere resta ancora un rebus fino a quando non ci sarà il rinnovo di Meret. L'accordo è vicino ma non ci sono ancora le firme. Dunque è lecito ipotizzare quialsiasi scenario. Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Il Napoli aprirebbe una finestra su Donnarumma se Meret non rinnovasse. Donnarumma accetterebbe anche di venire al Napoli, ma dovrebbe ridursi l’ingaggio”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).