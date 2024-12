Neres, parla l'ex azzurro: "Lo conosco bene e ho capito una cosa"

Luis Vidigal, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Marte per commentare il momento che sta vivendo in stagione il Napoli nella settimana che condurrà alla gara di Udine.

“Senza Kvaratskhelia, Neres può dare al Napoli una qualità simile. Bisogna però capire la dimensione di questo club e di questa piazza: il calcio italiano richiede tempo per adeguarsi alla tattica e all’intensità che lo animano. Neres, che ho visto qui in Portogallo con la maglia del Benfica è un calciatore tecnicamente molto interessante, ma c’è poco tempo per ambientarsi in Serie A. L’infortunio di Kvara apre al brasiliano la possibilità di mettersi in mostra. Giocando sulla destra con piede invertito credo possa fare anche meglio, ma anche a sinistra può fare assolutamente bene. certo mancheranno le diagonali di Kvara ma Neres è forte, ha il gol e può ancora crescere.

Neres potrebbe giocare anche come falso nueve, magari sfruttando delle palle sporche e grazie anche alla sua grande tecnica. Ha, tra l'altro, un bel tiro da lontano ed è capitato che questo ruolo lo ha svolto nel corso della sua carriera. Potrebbe essere un'idea interessante, non è il ruolo che fa meglio, ma sono sicuro che lo può fare.

Le difficoltà di Lukaku sono legate anche al dato che gli esterni d’attacco sono lontani dal belga, che riuscirebbe ad esprimersi al meglio con un altro attaccante vicino, cosa che gli permetterebbe maggiore libertà di movimento e di trovare il gol. Neres ha tiro da lontano e sa approfittare delle palle sporche: il ruolo di seconda punta non è quello che fa meglio ma potrebbe essere una soluzione interessante".