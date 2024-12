Marolda: "Lukaku fotocopia delle ultime stagioni. Sapete quanti gol farà a fine anno?"

vedi letture

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, è intervenuto il giornalista Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport: “Sicuramente la parte difensiva è fondamentale ma in nome di un discorso difensivo non si può trascurare il gioco. La difesa e contropiede ha fatto la storia del calcio italiano e ancora oggi dà ottimi risultati ma a me piace anche la proposta di gioco e trovare l’equilibrio è difficile. Il Napoli in tal senso ne rappresenta una perfetta fotografia.

Un problema Lukaku esiste perché esiste un problema attacco ed essendo il centravanti non può essere escluso ma non me la sento di dire “è colpa di Lukaku” e assolvo gli altri. Forse è vero che non è al 100% della forma ma è la fotocopia del Lukaku delle ultime stagioni. Se si guardano le statistiche delle sue ultime stagioni, aveva una media di 0,40 gol a partita, al Napoli ha una media di 0,38 quindi è lo stesso Lukaku. In proiezione farà quei 13-14 gol classici, con un’aggravante per il Napoli però, ossia i pochissimi palloni che riceve e che tocca a partita”.