Orsi annuncia: "La Lazio è molto carica! Va a San Siro per qualificarsi in Champions"

vedi letture

L'ex portiere e allenatore Fernando Orsi, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “La Lazio è molto carica. Ho incontrato ieri Baroni, nei festeggiamenti per i 25 anni per l’ultimo scudetto biancoceleste, e mi ha detto che vanno lì per fare una partita seria per cercare di qualificarsi in Champions o comunque in Europa, visto che può accadere di tutto. La Lazio in due gare si gioca tanto, la partita di domenica contro l’Inter per i biancocelesti è molto importante, tenendo conto che la Lazio non pensava di arrivare a 2 giornate dalla fine e giocarsi la Champions, quindi farà una partita solida.

Allo stesso tempo anche per l’Inter è importante, perché lo scudetto era ed è un obiettivo: è vero che c’è la finale di Champions ma i nerazzurri possono ritrovarsi con due titoli ma anche con nessuno. Quindi la squadra di Inzaghi sentirà la pressione, deve anche riattaccare un po’ la spina dopo aver vinto contro il Torino, perché non pensava di rientrare in corsa in modo così importante. L’Inter comunque ha l’obbligo di vincere entrambe le partite, quantomeno per provarci. Il Napoli si è giocato il bonus del pari con il Genoa e ora non può più sbagliare. Per l’attacco del Napoli scelgo Raspadori, mi sembra che si sia meritato la titolarità in queste ultime due partite. Neres può entrare se la partita è da spaccare, quindi Raspadori dal primo minuto e Neres poi a gara in corso. Il Napoli ha condotto un campionato di testa, ora è ancora padrone del suo destino, in questo momento serve il risultato e anche giocar bene passa in secondo piano. Questa settimana Conte avrà sicuramente indottrinato la squadra, l’atteggiamento della squadra dopo i gol presi. Avrà sicuramente lavorato su queste situazioni, sulla percezione di pericolo che i giocatori devono sempre avere”.