Orsi: "Polemiche arbitrali? Ognuno porta acqua al proprio mulino"

vedi letture

Nando Orsi ha parlato nella trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero: “La vittoria del Napoli è stata quella di Conte che ha puntato sui punti deboli dell’Inter, ha usato con il Falso Nueve, ha fatto molto bene il contropiede ed il tecnico è stato bravissimo. Polemiche? Ognuno porta acqua al proprio mulino, Conte è stato prima alla Juve e poi al Napoli e all’Inter, anche Marotta fa lo stesso. Bello fare questi discorsi, ma ognuno porta acqua al proprio mulino e guarda al proprio interesse. Ci sono giocatori che devi gestire, alcuni devono fare il personalizzato. Forse Conte fa gli allenamenti uguali per tutti e non mette differenziato.

Lecce? La sconfitta con il Torino è fresca, il Napoli contro le piccole ha fatto fatica, ha vinto molte soffrendo contro le piccole, contro l’Inter c’è stata l’apoteosi e per me Conte schiererà i titolari. Il Napoli in Champions punta ai playoff e quindi oggi mi aspetto i titolari, non penso sia una finale contro l’Eintracht Francoforte”.