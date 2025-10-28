L'ex prep. atletico Ancora: "Peccato per De Bruyne, era quasi al top della forma"

Tiberio Ancora, ex preparatore atletico del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Se per De Bruyne hanno valutato l’opzione dell’operazione credo sia la soluzione migliore. Il dottore Canonico è tra i numeri uno in Europa e, se ha scelto questa strada, allora è la migliore per farlo tornare in forma. De Bruyne stava entrando nella migliore forma e mi dispiace molto, da quando è arrivato a Napoli si è sempre messo in discussione cercando di migliorarsi e ci stava anche riuscendo.

I tempi di recupero? Vedremo il belga in campo non prima di gennaio. Per una lesione meno grave ci vogliono almeno due mesi, figuriamoci per una di alto grado. Quando si adotta un programma di riabilitazione bisogna stare attenti perché poi si rischia facilmente di compromettere tutto.

Non è il primo anno che lo staff di Conte affronta più partite in una settimana e c’è un protocollo, quello che sta accadendo è frutto di una combinazione casuale assurda, purtroppo sono cose che succedono. Delle volte la casualità determina un fattore negativo.

Non farei giocare le partite oltre le 18, si torna sempre tardi a casa e il recupero diventa difficile. I calciatori devono avere la possibilità di recuperare e riposare a maggior ragione quando, in settimana, ci sono più impegni. Il corpo umano è fatto per giocare 30-35 partite l’anno, non 60″.