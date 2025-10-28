Infortunio Lobotka, c'è la svolta: l'annuncio sul rientro in campo

Anche Stanislav Lobotka si avvicina al rientro in campo. Dopo Rrahmani e Hojlund, convocati per Lecce, il prossimo step per Conte sarà quello di recuperare il centrocampista slovacco. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. "Il prossimo obiettivo sarà recuperare Lobotka, un altro elemento fondamentale dell’asse centrale della squadra, il regista e il cervello. Un uomo indispensabile nelle due fasi: il suo rientro è sospeso tra il Como e l’Eintracht, in agenda sabato e martedì prossimo al Maradona: le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno".