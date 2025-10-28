Retroscena Bordocam - "Ma non l'hai fischiato tu!", Mariani replica a Barella: "Siamo in 4!"

Ecco Bordocam, lo speciale di Dazn con immagini inedite delle partite. Per Napoli-Inter uno dei due episodi clou è il rigore tanto contestato per fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo chiamato dal Var. Nel racconto del giornalista di Davide Bernardi ci sono vari momenti. Come quando Conte appena l'arbitro fischia subito dice: "E' rigore, andiamo", mentre Chivu chiede al quarto uomo: "Ma va al Var?".

Acerbi si domanda dov'è il rigore, gli risponde Spinazzola: "Su Giovanni". Intanto Barella chiede all'arbitro: "Lo tocca quando è in terra. E poi tu non l'hai fischiato". Mariani: "Ma siamo i quattro", spiegando che la squadra arbitri è vasta. Allora, sentito questo, Bastoni va dall'assistente a chiedere spiegazioni. Ayroldi intanto ripete a Kolarov: "Può capitare che lo chiami l'assistente". "Basta Lautaro non ti prendere il giallo così", dice Mariani verso la fine quando ancora i giocatori dell'Inter protestano. Sommer all'assistente nel tunnel all'intervallo dice: "Mai rigore". Si sente anche la voce di Acerbi che dice riferendosi agli arbitri: "L'ho visto adesso, ti dico la verità. Sono sincero, per me non è rigore".