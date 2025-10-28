Podcast Ordine: "Non ho condiviso una frase di Marotta dopo Napoli-Inter"

vedi letture

Franco Ordine è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Spalletti alla Juventus è la scelta giusta?

"Credo che la personalità e la carriera di Spalletti debbano essere ritagliate a questo momento particolare della Juventus e al momento in cui avviene questo cambio della guarda. Dal punto di vista complessivo la scelta di Spalletti è la più convincente per il modo di lavorare che ha. Rappresenta una garanzia. Detto questo non considero Tudor l'unico responsabile di questo avvio di stagione e penso che Juventus, caricandosi sulle spalle il terzo stipendio di un allenatore, non potrà pensare di assistere a Gennaio ad un mercato in grado di stravolgere la situazione. Il problema fondamentale ora è di dare alla squadra un assetto e un sistema di gioco più stabile rispetto a quello che si è visto nelle scorse settimane".

L'Inter resta in corsa per lo scudetto nonostante abbia già perso tre partite?

"L'unica cosa che non ho condiviso dell'intervento di Marotta è quando dice che quel rigore ha determinato la sconfitta contro il Napoli. Non è così perché l'Inter ha giocato meglio, ma ha commesso degli errori clamorosi nel secondo tempo. Da un punto di vista calcistico poi penso che l'idea di Chivu di portarsi quindici o venti metri più avanti il baricentro, con una difesa non rapidissima, espone la squadra a feroci contropiedi".

