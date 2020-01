Ospina torna sull'errore dell'Olimpico: "Errore dei portieri più evidente rispetto agli attaccanti..."

Ha tenuto banco per diversi giorni il grave errore di David Ospina che, contro la Lazio, ha di fatto regalato la vittoria ai biancocelesti durante il match di campionato giocato dieci giorni fa. Cosi il portiere colombiano, nel corso dell'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è tornato proprio sull'argomento: "La posizione del portiere è speciale, per questo siamo diversi e possiamo usare anche le mani. Quando commetti un errore è un più visto rispetto ad un attaccante che se sbaglia poi l'azione successiva può segnare e rimediare. La cosa importante è continuare a lavorare e mettersi giù per la prossima partita. Oggi abbiamo la fortuna di allenarci con un ottimo allenatore dei portieri, grandi compagni come Alex ed Orestis, siamo una famiglia. Dobbiamo continuare a lavorare".