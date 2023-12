Ottaiano avverte: "Cagliari più insidioso del Braga! Il Napoli non può sbagliare"

Antonio Ottaiano, procuratore sportivo, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte.

Antonio Ottaiano, procuratore sportivo, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte: “La Champions è una manifestazione strana, è stato raggiunto l'obiettivo in un girone abbastanza semplice, pensare di arrivare primi con il Real mi sembrava eccessivo, comunque gli ottavi di finale danno un po' di autostima in più, il Napoli comincia ad avere una condizione atletica accettabile, bisogna ancora registrare qualcosa nella fase difensiva ma le cose stanno migliorando. Con tutto il rispetto per il Braga, la sfida con il Cagliari dirà molto di più, perché quella sarda è una squadra rognosa, insidiosa, abituata a giocare fino al 95', ma il Napoli ora non è più in condizione di rinviare un filotto positivo di risultati. Ora il calendario metterà di fronte agli azzurri formazioni decisamente alla portata, non si potrà sbagliare.

Osimhen? Credo ormai siamo alle certezze. Il Napoli aveva rinviato il rinnovo alla conferma del passaggio del turno, ora che sa di incassare il premio Champions, la società ha compiuto uno sforzo notevole per le sue dimensioni numerico-finanziarie rispetto ai grandi club europei. Oltre alla capacità gestionale tecnica, quella finanziaria viene portata avanti da un certo numero di anni, bravi De Laurentiis e Chiavelli".