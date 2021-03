Padoin tifa Juve: "Non è finita per lo scudetto, c'è ancora la gara col Napoli"

Quattro stagioni nella Juventus, Simone Padoin ha da poco terminato la sua carriera da calciatore. Con grande equilibrio e pacatezza analizza il momento dei bianconeri, dopo l'uscita dalla Champions: "Dispiace per questa eliminazione - dice a Tuttomercatoweb.com - c'è delusione perché la Juve aveva le carte in regola per superare il turno. Non ce l'ha fatta con con un avversario alla portata che però ha approfittato di alcuni errori".

Che cosa è mancato?

"La Juve è una squadra che volte si è trovata a rincorrere e non sempre riesci a recuperarla. Tra l'altro il Porto già a fine primo tempo poteva chiuderla perché aveva avuto tante occasioni. I bianconeri sono rimasti in partita ma alla fine non ce l'hanno fatta. Ora siamo qui ad ascoltare tante critiche perché in effetti ci si aspettava di più ma in ogni caso c'è ancora lo scudetto e il discorso non è chiuso perché manca lo scontro diretto e c'è da giocare la gara col Napoli. C'è tempo per recuperare".