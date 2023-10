Padovan: "ADL non crede nel rinnovo di Osimhen, non è affatto tutto apposto"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan. "Il risultato col Real aumenta il rimpianto, non è consolatorio. Garcia non può essere contento, non basta essere alla pari. Bisognava portare a casa almeno un punto. Il Napoli deve qualificarsi e deve ricevere autostima da certe prestazioni, ma una sconfitta non può mai essere accolta con soddisfazione. Gli azzurri hanno dato tutto, ma questo aumenta ulteriormente il dispiacere: dopo una partita così è un peccato vero uscire a mani vuote dal campo. Il Napoli poteva concorrere per un primo posto nel girone con un risultato diverso ieri. Kvara ieri è stato superlativo, meno bene invece Osimhen e Di Lorenzo. Il suo errore è costato caro. Napoli-Real ha raccontato una squadra che è in crescita ed è uscita da qualsiasi tipo da crisi e che può fare tanta strada. Ora arriva la Fiorentina che è una squadra difficilissima da affrontare, è a pari punti col Napoli. Al netto del calendario è una che ti contende un posto in classifica. Anche i viola avranno le loro fatiche europee da smaltire, quindi non sarà un solo problema del Napoli.

Osimhen? Le parole di De Laurentiis sono state chiare. Il nigeriano sta facendo meno bene rispetto allo scorso anno, ma non credo che sia tutto a posto per il suo contratto. E lo stesso ADL non ci crede davvero. L'uscita del suo procuratore è stato allarmante. Dire che non ci sono problemi è una bugia... Il giocatore e l'agente non aspettavano altro che un pretesto come il video TikTok per prendere tempo e ritagliare una cifra superiore ai 10 milioni promessi dal Napoli. Rivincita Ancelotti-Napoli? Carlo è un tipo pacifico, non credo avesse nessuna voglia di prendersi riscatti contro il Napoli o per quell'esonero. Poi prendersi una rivincita allenando il Real è facile... La rivincita avrebbe potuto prendersela se avesse vinto con il suo Everton, farlo con i madrileni è facile per chiunque".