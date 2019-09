Padovan ammette: "Ero perplesso sull'acquisto di Di Lorenzo, ma ho cambiato idea"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista ed opinionista tv: “Promossi, bocciati e rimandati? Napoli promosso ed anche la Juventus secondo il mio punto di vista. E' andata a prendersi il punto in casa di un avversario difficile. Bocciate Atalanta e Lazio. Bocciata l'Inter, non si può pareggiare in casa con l'avversaria meno competitiva. Di Lorenzo in nazionale? E' un grande esterno e ne mancano in Nazionale, poi è stato un acquisto di qualità e va premiato. Sta giocando ad alti livelli. Quella della Champions partita difficilissima, con avversari tosti che sono oggettivamente più forti ed ha fatto benissimo. E' un giocatore giovane che si è guadagnato la maglia da titolare del Napoli. E' uno che lavora duro, ha qualità, forse il talento no. Sa allenare la qualità, tira fuori il meglio di sé. La sua storia dimostra che è stato scovato, è andato dal Matera all'Empoli al Napoli, una parabola veloce. Do il merito a chi lo ha scoperto e a chi l'ha completato. Non è ancora un elemento maturo, ma se fosse stato uno straniero probabilmente, intanto sarebbe stato pagato di più. Può darsi che sarebbe stato lanciato prima, ma stavolta la macchina scouting ha lavorato bene. E' stato trovato un giocatore di qualità che si sta imponendo. Quando il Napoli l'ha acquistato ero perplesso, non era quello che avrebbe fatto fare il salto di qualità. Ho cambiato idea, l'abbiamo visto col LIverpool".