Padovano: "Juve viaggia di domenica? Io a Napoli da avversario ho sempre dormito"

L'ex di Napoli-Juve, Michele Padovano, ha parlato a Radio Marte: “Trovo molto strana la decisione della Juve di arrivare a Napoli solo domenica, però Spalletti avrà le sue ragioni. In passato è sempre stato stupendo tornare a Napoli da avversario e ho sempre dormito. Magari una volta fattagli la domanda in conferenza risponderà". Le sue dichiarazioni sono relative alla notizia della scelta della Juve di viaggiare stesso domenica evitando di dormire sabato a Napoli.

Poi su altri temi del match ha aggiunto: "In questo momento il Napoli è in difficoltà con gli infortuni, ma conoscendo bene Conte credo che nonostante le defezioni lui cercherà di trasferire ai suoi calciatori quella che è la sua idea di calcio. Cercherà contro la Juventus di fare la partita fin dall’inizio perché vorrà assolutamente vincerla. Conosco la forma mentis di Antonio, lui propina una cultura del lavoro secondo cui tutti sono importanti. Certo, l’assenza di Lobotka è importante, però sono sicuro che lui cercherà di trasferire alle cosiddette seconde linee che sono tutti molto importanti. Vale il gruppo, per Conte. Credo che quest’anno il Napoli sia più forte dell’altro anno, ovviamente al netto degli infortuni che obiettivamente sono ora un po’ troppi. La sfida tra Conte e Spalletti è tra due grandissimi tecnici. Spalletti, con la Juve, viene da tre vittorie ed è in forma. Sono molto curioso di vedere come i bianconeri affronteranno la partita e per assurdo io credo che in questo momento abbiano ritrovato un po’ dei giocatori, in particolare David. Secondo me è un giocatore che la Juventus si ritroverà perché ha fatto 70 gol in tre anni, è un attaccante che i gol li ha sempre fatti e non si è mai infortunato. Sono convinto che alla lunga che salterà fuori perché ha delle caratteristiche molto importanti. Lucca? Io lo sto aspettando, perché credo molto nel ragazzo, secondo me lui è un giocatore forte, ha tutte le caratteristiche per essere un grande attaccante. Evidentemente non era abituato ai carichi di lavoro che Antonio Conte gli ha proposto. Avendo una stazza fisica importante ha avuto bisogno di un po’ più di tempo rispetto agli altri per entrare in forma. Sono convinto che durante l’anno tornerà utile al Napoli, Lucca per me ha molte qualità”.