Palermo: "Al Napoli servono 2-3 giocatori di livello, ma a gennaio è difficile trovarli..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Paolo Palermo, agente: "Cosa bisogna fare a gennaio per il Napoli? Da tifoso ma anche da uomo di calcio e da addetto ai lavori penso che servirebbe prendere 2-3 giocatori di grande livello e fare ciò che bisogna fare. Difficile trovarli a gennaio ma bisognerebbe tentare. In pratica siamo lì: se prende 2-3 giocatori che mancano, non giovani perché il Napoli è il Napoli e non danno immediatezza, rimaniamo là, abbiamo una squadra forte".