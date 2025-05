Palmeri esalta Inzaghi: "Al top senza spese e incassando 180mln! Discuterlo un favore alle rivali..."

E' vero che nel mondo di oggi e nel calcio di oggi ci metti un amen a passare da venerato maestro a solito stronzo e ritorno, ma porca miseria la centrifuga azionata su Simone Inzaghi è davvero da fermate il mondo voglio scendere. Lo scrive il giornalista Tancredi Palmeri in un editoriale per Sportitalia in cui parla nello specifico del momento del tecnico dell'Inter. Di seguito alcuni stralci: "Mago di tutto dopo la partita col Bayern, re tentenna dopo quella col Bologna, pasticcione dopo il derby, solito perdente dopo quella con la Roma, e infine eccellenza europea dopo l’impresa a Barcellona. Ma suvvia, ma un po’ di serietà! Il turbinio di gioco al massacro su Simone Inzaghi e per estensione sull’Inter è troppo feroce e a orologeria per non scoprire la malafede della premeditazione.

Sono i fatti a dimostrare l’eccellenza del lavoro di Inzaghi: senza stare a elencare i titoli, semplicemente garantire 4 anni di eccellenza senza poter fare mercato, anzi essendo obbligato a incassare premi che non verranno reinvestiti pena l’esonero. Un record assoluto: rimanere ai vertici incassando al netto degli acquisti 180 milioni! Sapete quante volte negli ultimi 15 anni un’italiana è arrivata in semifinale di Champions? 5 volte: 2 volte l’Inter di Simone Inzaghi, 2 volte la Juventus di Massimiliano Allegri, 1 volta la Roma di Di Francesco. Per carità, si festeggiano i trofei non gli incassi, ed è giusto che sia casi, anzi Dio non voglia mai che cambi che noi seguiamo lo sport per l’emozione, non ce ne frega nulla dei soldi che non sono nemmeno nostri.

Ma giudicare negativa l’annata dell’Inter di Simone Inzaghi se perderà al ritorno contro il Barcellona (do lo scudetto per vinto dal Napoli, forse già alla prossima con il Genoa), vuol dire, detto in maniera semplice, giudicare in maniera sbagliata". Tutti possono migliorare, ci mancherebbbe, la gestione di un paio di situazioni di rotazioni può essere rivedibile, ci mancherebbe, ma raccontare da inizio anno che l’Inter avesse due squadre e che l’obiettivo fosse il triplete era la più grossa stronzata tirata per poter poi puntare il dito. E’ ovvio che l’Inter dica che deve puntare a tutto, cos’altro può dire. E’ ovvio che il mister stesse al gioco quando ha fatto il gesto, era evidente. Ma è da sempre chiaro che l’Inter ha una rosa diciamo di 16 titolari. Che non è poco eh, che la rendevano favorita del campionato, ma in una situazione ideale in cui potesse concentrarsi sul campionato.

Se l’Inter metterà in discussione Inzaghi, farà il maggior favore ai rivali dell’Inter, che non vedono l’ora si sgretoli questa realtà che in 4 anni è diventata parte dell’elite europea, incassando non spendendo, addirittura transitando in questa stagione al primo posto del ranking europeo, un dato assurdo se comparato alle capacità di spesa delle altre big, e qui europee non italiane. L’Inter deve proteggere Inzaghi e metterlo nelle migliori condizioni, sapendo per esempio che l’anno prossimo sarà praticamente impossibile vincere lo scudetto viste le scorie di questa stagione col mondiale per club".