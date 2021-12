Palmeri: “La crisi del Napoli peggiora. C’è un problema di autostima”

Tancredi Palmeri è intervenuto ieri ai microfoni di TMW Radio per parlare dell’ultima giornata del girone d’andata della Serie A. Queste le sue parole:

Bilancio sull’ultima giornata del girone d’andata?

“Il Milan ha reagito bene. Non era facile, ma atteso. L’Inter non ha vinto solo 1-0, ha giocato stringendo i denti contro un buon Torino. Per il Napoli, invece, la crisi peggiora. Finisce 0-1 perché non segna, c’è un problema di autostima”

Sull’Atalanta

“Solo la Juventus ha una rosa migliore dell’Atalanta, mi sorprenderei vederla vincere lo Scudetto, ma non lottare per il titolo”.