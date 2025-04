Pandev: "Scudetto? Inter ha 23-24 campioni. Così possono mettere pressione al Napoli..."

Nel pre partita di Inter-Cagliari, ai microfoni di Inter TV, ha parlato l'ex nerazzurro Goran Pandev. Queste le sue parole, ripartendo dalla vittoria all'Allianz Arena contro il Bayern Moanco: "Hanno vinto una grande partita e hanno giocato bene, ma hanno avuto poco tempo per festeggiare. Ora c'è una partita altrettanto importante".

Dopo una gara così, come si fa a gestire i cali di tensione?

"Non devono esserci, ora si sta decidendo la Serie A. Il Napoli è a tre punti, l'Inter deve pensare a gestire le energie e non consentire loro di rientrare nella corsa-scudetto. Le rotazioni le stanno facendo bene, spero che stasera scendano in campo con la testa giusta e portino a casa i tre punti".

Cosa le piace di più di questa Inter?

"Mi piace tutto. L'Inter sta giocando benissimo, sta facendo bene tatticamente e anche nelle rotazioni. Tutti giocano bene, col Bayern hanno fatto una partita tecnicamente fortissima. Sono forti e lo dimostreranno anche stasera, hanno 23-24 campioni in squadra e sanno cosa fare in campo. Stasera si può allungare e mettere pressione al Napoli".