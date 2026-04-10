Parma-Napoli, sindaco Guerra: "Sarà una festa con tanti tifosi napoletani"

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"Anche l’anno scorso, nonostante la tensione per la lotta Scudetto e la salvezza, la partita si è svolta in un clima sereno e festoso”.

Il sindaco di Parma, Michele Guerra, è intervenuto a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli per parlare dell'atmosfera in città in vista del match del Tardini tra Parma e Napoli. Ecco le sue parole a proposito del settore ospiti dello stadio ducale, completamente sold out: “Aspettiamo tanti tifosi, il settore ospiti è aperto interamente per poter accogliere questi 3.500 tifosi che arriveranno da tutta Italia.

E poi tanti saranno anche negli altri settori perché ogni volta che il Napoli arriva c’è ovviamente una movimentazione forte dei tanti nostri concittadini napoletani e del nostro territorio, quindi sarà sicuramente una festa in cui i tifosi del Napoli saranno presenti in buon numero. Anche l’anno scorso, nonostante la tensione per la lotta Scudetto e la salvezza, la partita si è svolta in un clima sereno e festoso”.