Parolo: "A Napoli c'era un'idea che qualcuno ha sofferto, Mazzarri ha rimesso i giocatori davanti"

"Mazzarri ha fatto quello che doveva fare, mettendosi sotto ai giocatori".

TuttoNapoli.net

L'ex calciatore Marco Parolo (oggi commentatore Dazn) è stato ospite in studio a Radio-Tv Serie A e ha parlato del campionato, a partire dal derby d'Italia tra Juventus e Inter: "Dalla gara di ieri esce meglio la Juventus, perché l'obiettivo era quello di rimanere lì. L'Inter non scappa via, c'è una grande pressione per vincere lo scudetto e alla lunga può essere pesante trovarsi la Juve sempre lì. Secondo me la Juve a gennaio deve trovare un centrocampista da inserimento che possa inserirsi in area di rigore, perché Chiesa la svuota e crea spazi che a volte non vengono sfruttati".

Sul Napoli: "Mazzarri ha fatto quello che doveva fare, mettendosi sotto ai giocatori. A Napoli c'era l'idea che i meriti principali dello scudetto fossero di Spalletti e qualcuno ha sofferto di questa cosa. Garcia ha provato a porsi sopra ai calciatori che fin da subito non l'hanno apprezzato. Mazzarri ha rimesso i giocatori davanti, come dire fate voi e trascinatemi, poi magari tra due mesi ci metterà qualcosa del suo".