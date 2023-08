Parolo sulla Lazio: "Senza Milinkovic mancano le certezze"

Intervistato dall'edizione romana del Corriere della Sera, Marco Parolo ha parlato dell'inizio di campionato della Lazio e dell'assenza di Milinkovic-Savic: "Senza di lui mancano certezze. A parte la qualità del giocatore, i compagni sapevano che potevano fare affidamento su Sergej: era il piano B, l’ancora di salvezza. Kamada è un giocatore interessante, può entrare bene nei meccanismi di Sarri, ma ha bisogno di tempo per ritrovare la condizione e per inserirsi. Guendouzi? Porta spessore internazionale, è utile, ma non ha gol. Alla Lazio secondo me servirebbe quello. Potrebbe diventare importante quanto lo era Allan nel Napoli di Sarri, può aiutare la difesa a risistemarsi. Ma manca qualcosa a livello offensivo secondo me.

Bonucci servirebbe? La sua carriera parla chiaro. Ha leadership. Sarri però lo ha allenato nella Juve, quindi in questo caso la sua opinione è ancor più importante. Se il tecnico non lo dovesse volere, avendo già a disposizione Casale e Romagnoli, non andrebbe acquistato...".