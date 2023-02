Pasqual: "Il Napoli non mollerà un centimetro pure stasera, ecco a cosa dovrà stare attento"

"L’assenza possibile di Berardi sarebbe un vantaggio per gli azzurri, il giocatore ha grande qualità ed è su di lui che il Sassuolo si appoggia".

Manuel Pasqual, ex calciatore e opinionista Dazn, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Il Napoli e il Sassuolo, pur se squadre di diversa caratura, si assomigliano come concetti di gioco, propongono calcio, provano a liberare le ali dal raddoppio, cercano la verticalizzazione dopo aver palleggiato. Gli emiliani quest’anno sono più verticali e hanno ritrovato lo spirito giusto ultimamente. Alcuni elogi e il modo di giocare avevano distratto, forse, i calciatori, che invece adesso hanno ritrovato la giusta umiltà. Il Napoli è difficile da battere per chiunque, vive un momento di entusiasmo e ha ormai acquisito una mentalità tale che non mollerà di un centimetro, neanche stasera.