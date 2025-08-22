Inter, Dumfries: "Siamo i favoriti, ma deve allinearsi tutto! E' stata dura..."

Intervistato da DAZN, l'esterno dell'Inter Denzel Dumfries ha affrontato tanti temi, a partire dai rumors su un suo addio: "Per me, è sempre stato chiaro l'obiettivo di rimanere all'Inter, sono un giocatore dell'Inter. So che il pensiero della società era lo stesso. Molte persone hanno parlato riguardo al mio trasferimento, ma per me non ci sono mai stati dubbi. Sono molto contento all'Inter, voglio continuare qua".

L'epilogo dell'ultima stagione.

"E' stato difficile, abbiamo fatto di tutto per provare a vincere più titoli possibili. Alla fine abbiamo perso scudetto e Champions dopo un grande percorso. E' stato molto difficile, siamo orgogliosi di aver raggiunto la finale, che poi non è andata come avremmo voluto e per come l'avevamo preparata. E' dura chiudere così, ma in realtà il PSG è stato migliore di noi quella sera. Ora dobbiamo riprendere da dove avevamo concluso, restiamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto".

Il metodo Chivu.

"Ora lavoriamo di più rispetto a prima, gli allenamenti sono più lunghi. E' un po' presto per capire quali sono le differenze con Inzaghi, ma sono rimasto impressionato dal mister così come lo ero di Inzaghi. Sono tecnici che stanno molto vicini ai loro giocatori, che parlano al gruppo: è un qualcosa che io adoro. Non vedo l'ora di lavorare con Chivu, allenatore giovane e talentuoso".

La favorita per lo scudetto.

"Siamo noi perché siamo una grande squadra, ovviamente durante la stagione deve allinearsi tutto in un certo modo per vincere. La passata stagione è stata tosta, abbiamo perso il momento giusto per superare i nostri avversari e sprecato qualche occasione di troppo, ma abbiamo imparato. So che siamo i favoriti, ma dobbiamo dimostrarlo: dobbiamo usare la fame dell'anno scorso per vincere".