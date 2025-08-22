La griglia di Sabatini: “Napoli e Inter davanti alle altre! Juve? Se Vlahovic resta…”

"Napoli e Inter le vedo davanti alle altre, pensando a una griglia di partenza – le parole di Sandro Sabatini a Radio Sportiva–. La Juventus? Se non dovesse partire Vlahovic, i bianconeri si ritroverebbero comunque un attaccante da 15 gol a stagione. Il serbo non va giudicato in base al contratto o all'umore del pubblico, quelli sono altri discorsi. Opinione mia, in una situazione sana e serena, Vlahovic è potenzialmente meglio sia di David sia di Kolo Muani”, le parole del giornalista.