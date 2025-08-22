De Bruyne e Modric in Serie A, Locatelli: "Due leggende, quante cose ruberei..."

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l'approdo in Serie A di grandi campioni del calibro di De Bruyne e Modric che faranno subito il loro esordio nel calcio italiano. Queste le sue dichiarazioni:

"De Bruyne e Modric sono due campioni, due leggende del calcio di oggi. È un onore sfidarli, affrontarli. Ci ho già giocato contro e ci sarebbero tantissime cose da rubare a entrambi, ma la cosa veramente bella è confrontarsi con loro".