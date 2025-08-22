Bologna, Fenucci: "Offerta per Lucumi? Sapendolo avremmo tenuto Beukema...."

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, è intervenuto ai microfoni de Il Resto del Carlino per presentare la nuova stagione dei rossoblù. Queste le sue dichiarazioni specifiche sul futuro di Lucumi e il rinnovo di Orsolini: "Jhon ha già fatto tre anni con noi, nel calcio di oggi è tanto. Da parte sua c’era l’aspirazione ad andare via: purtroppo non si sono realizzati i tempi dell’offerta, altrimenti avremmo potuto fare qualcosa con lui e, a quel punto, trattenere Sam. I tempi del mercato, però, non li decidiamo noi: oggi non ci sono le condizioni per sostituirlo, quindi Jhon rimarrà con noi".

Infine, una battuta sulle cessioni di Beukema e Ndoye: "Ho sempre dichiarato che avremmo preferito trattenere tutti, pur sapendo che nella realtà di fronte a certe offerte diventa dura, specie se bussa la Premier. Se noi sommiamo i costi operativi della società al costo del lavoro, arriviamo a 110 milioni: se ci aggiungiamo ammortamenti e tasse, si sale a quasi 160 milioni. È ovvio che una gestione così corposa, costruita per essere competitiva, non può non essere finanziata da qualche cessione. Parte dei soldi delle cessioni li abbiamo reinvestiti sul mercato e forse qualcosa investiremo ancora".