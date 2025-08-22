Sassuolo, Muharemovic: "Che emozione domani avere di fronte De Bruyne e McTominay"

Tanta emozione domani per Tarik Muharemovic. Il suo Sassuolo scenderà in campo contro il Napoli campione d'Italia per dare il via al suo campionato. Intervistata dall'edizione odierna de Il Mattino, la giovane stellina dei neroverdi di Fabio Grosso ha commentato: "Se penso che avrò davanti a me De Bruyn e McTominay mentre solo due anni fa giocavo in Serie C con la Juventus Under 23 non posso non emozionarmi. Ma so anche che solo per qualche secondo potrà battermi il cuore, perché poi dopo dovrà pensare alla partita.

Noi sappiamo di non essere una neopromossa come le altre. Per il Sassuolo la Serie B è stata una parentesi. L’obiettivo, chiaro, è salvarsi, ma abbiamo il sogno e l’ambizione di poter entrare tra le prime dieci del campionato italiano. Poi, ovvio, affrontiamo quella che per me è ancora la favorita numero uno per lo scudetto ma con cui non ci sentiamo di partire già sconfitti.

Domani che Napoli ci aspettiamo? Ho visto tante gare degli azzurri lo scorso anno e ammetto che mi hanno colpito la mentalità mostrata in campo e la continuità dei risultati. Hanno poi un allenatore, Conte, che è senza dubbio uno dei grandi maestri di calcio di questo campionato".