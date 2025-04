Pasqualin: “Il Napoli è favorito per lo Scudetto! Sul futuro di Conte…”

“La prodezza di Orsolini, l’ennesima, rompe gli equilibri”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’avvocato Claudio Pasqualin dopo la vittoria del Bologna contro l’Inter che riapre i giochi per lo Scudetto.



Che partita è stata?

“È stata una partita equilibrata, intensa, che sembrava destinata al pareggio. Invece così si sono mossi tre punti importantissimi sia in ottica Champions che per lo Scudetto”.

E la lotta Scudetto?

“Ora è tutto incerto. Il Napoli ha dalla sua la leggerezza del suo calendario rispetto a quello dell’Inter”.

“Una giusto per buttarla ad occhi chiusi, la punterei sul Napoli che oggi non può che essere la favorita. Ha degli elementi a suo favore superiori a quelli dell’Inter come i vari impegni. A rigor di logica se devi valutare queste circostanze il pronostico è dalla parte del Napoli”.

Conte e le dichiarazioni pre Monza. Che idea s’è fatto?

“Conte non parla mai per dare fiato alla bocca. È uno che studia, fa tutte le sue uscite in maniera ponderata e anche efficace. Certe cose si possono capire e altre no”.

A gennaio il club ha venduto Kvaratskhelia e lo ha sostituito con Okafor…

“Il riferimento era abbastanza chiaro ed evidente. Ma Conte sa scioccare l’ambiente e sa anche riprendersi. Se avesse conosciuto il risultato di Bologna non avrebbe neanche parlato così”.

Resterà?

“Dico di sì. In questo momento il pronostico è dalla sua. Se vincesse lo Scudetto sarebbe difficile se andasse via. Altrimenti se ne riparlerà”.