Pastore: "Garnacho? Farebbe panchina a Neres che è costato 28mln"

Nel corso di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato della sostituzione di Kvara: "Tranne i grandi nomi, con Conte chi arriva all'ultimo o non è già affermato ci mette sempre un po', persino Eriksen se ricordate. Solo Vidal fu lanciato quasi subito perché era troppo superiore. Conte pretende un'anticamera prima dell'impiego, persino Garnacho farebbe panchina a questo Neres in questo momento con un 11 che fa così bene. Sarebbe un grandissimo colpo, ma potresti rimandarlo all'estate. Se sono 70mln viene voglia di diversificare. Neres è costato 28-30mln ed è degnissimo titolare, non c'è bisogno del giocatorone che magari non si ambienta.

Io ho una debolezza per Garnacho, ma sui 30mln ce ne sono tanti e poi puoi provare a bloccare Dorgu per giugno, poi serviranno anche riserve a centrocampo oltre che in difesa. Il Napoli però ha l'allenatore giusto per dettare la linea, ma sul mercato ci sono tantissimi esterni e Conte avrà dato 2-3 nomi almeno e quando li dà non ama derogare. Poi se Conte ha dato l'ok alla cessione di Kvara aveva già iniziato a lavorare senza. Le ultime 2-3 partite gli hanno dato la certezza che il Napoli era già competitivo senza Kvara. Pure Adeyemi, che non conosce la lingua ed il campionato, se arriva non toglie subito il posto a Neres che ha già fatto il suo periodo fuori"".