Pastore: "Parole Conte? Nel 2013 il suo ultimo quarto di Champions, il Napoli nel 2023..."

vedi letture

Il giornalista Giuseppe Pastore, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, tra i vari temi ha parlato anche del Napoli e delle parole di Antonio Conte post-Eintracht. Queste le sue dichiarazioni: "Se la strategia comunicativa di Conte funziona? Certo che funziona, è primo in classifica, in Serie A funziona tantissimo come ha dimostrato anche Napoli-Inter. Le parole di Conte dopo Napoli-Eintracht 0-0 hanno acceso piccolissimi dibattiti anche a Napoli perché - al di là della giusta lamentela di un Eintracht completamente diverso da quello che aveva preso 10 gol in due partite - ha iniziato a fare tutta una serie di ragionamenti alla Conte… ‘

Quello che manca per essere competitivi in Europa come in campionato. C’è da fare un percorso’, ha detto cose non sono state esattamente condivise, come se il Napoli fosse all’esordio in Champions League. Il Napoli ha raggiunto un quarto di finale molto più recente di quello di Conte nel 2013, il Napoli ci è arrivato nel 2023".