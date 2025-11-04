Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta l'11ª giornata
Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda l'11ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: De Roon, Scalvini, Bakker, Maldini
Squalificati: nessuno
BOLOGNA
Indisponibili: Immobile, Freuler
Squalificati: nessuno
CAGLIARI
Indisponibili: Rog, Pintus, Ciocci, Belotti, Deiola
Squalificati: nessuno
COMO
Indisponibili: Dossena, Sergi Roberto, Kempf
Squalificati: nessuno
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna, Grassi, Pezzella, Zerbin, Sanabria
Squalificati: nessuno
FIORENTINA
Indisponibili: Lamptey, Gosens, Kouamé, Sabiri
Squalificati: nessuno
GENOA
Indisponibili: Otoa
Squalificati: nessuno
INTER
Indisponibili: Di Gennaro, Darmian, Palacios, Mkhitaryan
Squalificati: nessuno
JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Cabal, Bremer, Pinsoglio, Kelly
Squalificati: nessuno
LAZIO
Indisponibili: Rovella, Castellanos, Dele-Bashiru, Cancellieri, Tavares, Gigor, Romagnoli
Squalificati: nessuno
LECCE
Indisponibili: Marchwinski, Jean, Perez
Squalificati: nessuno
MILAN
Indisponibili: Gimenez, Rabiot, Pulisic
Squalificati: nessuno
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Gilmour, Spinazzola
Squalificati: nessuno
PARMA
Indisponibili: Valeri, Ondrejka, Oristanio, Frigan, Almqvist, Circati, Estevez
Squalificati: Ordonez
PISA
Indisponibili: Stengs, Esteves, Lusuardi
Squalificati: nessuno
ROMA
Indisponibili: Angelino, Ferguson, Dybala
Squalificati: nessuno
SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Romagna, Boloca, Skjellerup
Squalificati: nessuno
TORINO
Indisponibili: Schuurs, Savva, Sazonov, Israel, Aboukhlal, Nkounkou
Squalificati: nessuno
UDINESE
Indisponibili: Kristensen, Davis
Squalificati: nessuno
VERONA
Indisponibili: Suslov, Serdar, Oyegoke, Al-Musrati, Nunez, Santiago Yellu
Squalificati: nessuno
