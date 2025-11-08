Lerda sulla corsa Scudetto: "Il Milan senza coppe è in vantaggio su Napoli e Inter"

vedi letture

Franco Lerda, ex allenatore tra le altre di Torino e Lecce, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com in cui ha parlato anche della corsa Scudetto: "È un campionato molto equilibrato. L'unica fuori dalle coppe è il Milan e potrebbe essere avvantaggiato su Napoli e Inter. Ma c'è molto equilibrio. E con Spalletti può rientrare in gioco anche la Juventus".

Sulla prestazione dell'Inter in Champions: "Dall'Inter ci si aspettava una prestazione diversa, ma il risultato è stato favorevole e vanno prese le cose positive come il rientro di Thuram".

Che succede alla Fiorentina? "Un mercato importante che ha comportato grandi spese, ha tenuto i calciatori importanti della rosa: ci si aspettava un altro inizio, ma questa è l'imprevedibilità del calcio. Non mi aspettavo tutte queste difficoltà per Pioli, aveva forti motivazioni"