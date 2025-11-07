Acquafresca: "Mi spiace per Lucca, ma con un maestro come Conte può rifarsi"

Robert Acquafresca, ex attaccante tra le altre di Cagliari e Bologna, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare dei temi principali della Serie A. Una prima considerazione sull'inizio deludente di Lorenzo Lucca al Napoli: "Mi dispiace perché mi piace molto. Ha un maestro come Conte e gioca per lo scudetto. Può rifarsi strada facendo".

Sulla Fiorentina ultima in classifica:

"Il rendimento della Fiorentina è davvero inaspettato. Dispiace per Pioli ma il cambio era inevitabile. Vanoli non avrà un compito facile, arriva in una piazza delusa. Spero possa fare bene".

Cosa potrebbe aver sbagliato Pioli?

"Nei momenti di difficoltà magari è anche bene ascoltare il gruppo. A volte bisogna ascoltare di più i calciatori".

Il mercato di gennaio potrà aiutare?

"Mancano ancora due lunghi mesi: bisogna fare di necessità virtù. La Fiorentina ha speso quasi novanta milioni, chi è arrivato dovrebbe rendere un po di più".

E il suo ex Cagliari? In attacco tocca a Borrelli..

"È partito bene, contro la Lazio ha anche giocato buon partita. A me Borrelli piace tanto. È uno che combatte. Un attaccante va anche messo nelle condizioni di fare gol. È presente ma l'episodio deve girare dalla sua parte".