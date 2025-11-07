Ultim'ora Mainoo-Napoli, Romano annuncia: "Ci sono stati contatti e lui è intrigato. Ecco il piano…”

Il Napoli con tutta probabilità correrà ai ripari nella finestra invernale di calciomercato per acquistare un centrocampista, visti il lungo stop di De Bruyne e la partenza di Anguissa per la Coppa d'Africa. Uno dei nomi accostati agli azzurri che più scalda la piazza è quello di Kobbie Mainoo, di cui ha parlato l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano su YouTube: "È una notizia che ha avuto molto seguito anche nella giornata di oggi. Posso confermare i contatti che ci sono stati anche durante la scorsa settimana, contatti tra il Napoli e chi assiste Kobbie Mainoo, contatti costanti che partono da un gradimento totale da parte degli azzurri nei confronti del giocatore.

Di questo gradimento ho raccontato già la scorsa estate, negli ultimi giorni di agosto, poi quell’operazione non è mai stata possibile per un muro altissimo del Manchester United. Ma in Mainoo resta l’idea di giocare in prestito. Presto, dopo la sosta, ci saranno dei contatti tra il Manchester United e gli agenti del giocatore, per provare a capire se può esserci un’apertura al prestito. Il Napoli è una delle opzioni, non l’unica: il ragazzo ha tante richieste in Inghilterra e non solo. Riuscire a prendere Mainoo anche se in prestito secco sarebbe un’operazione molto importante e l’idea del Napoli è di tenerlo come una delle opzioni a centrocampo, perché si è fatto male De Bruyne e Anguissa parte per la Coppa d’Africa. Il ragazzo è particolarmente tentato dall’opzione Napoli, quindi è sicuramente una delle piazze che lo intrigherebbe di più, ma ripeto non è l’unica ed è ancora molto presto per l’operazione”.