L'ultimo sforzo: Conte conferma l'11 di Champions, ma c'è il solito dubbio in attacco

vedi letture

Il Napoli è chiamato all'ultimo sforzo, domani sul campo del Bologna, per la settima partita in ventuno giorni e Antonio Conte dovrebbe confermare la formazione di Champions. L'unica novità potrebbe esserci in attacco: Politano ed Elmas sono pronti a ripartire dall’inizio nel tridente con Hojlund, ma con Neres che scalpita, così come Lang.

A Castel Volturno c'è ancora un giorno, utile anche per valutare le condizioni di Spinazzola e Gilmour, assenti contro l’Eintracht per problemi di pubalgia. Per il resto - scrive il Corriere dello Sport - Conte appare pronto a fare affidamento sugli stessi di martedì, ovvero con Milinkovic in porta, Di Lorenzo e Gutierrez terzini (lo spagnolo ha convinto tutti), Rrahmani e Buongiorno al centro e il centrocampo, Anguissa-Lobotka-McTominay. Tornano a disposizione Mazzocchi e Marianucci, out nell’ultima perché fuori dalla lista Uefa, così come Lucca che era squalificato.