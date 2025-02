Pavarese: “Il Napoli ha creato false illusioni sul mercato! Cosa deve spiegare Manna?”

Luigi Pavarese, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mettiamo una pietra sopra sul mercato, il Napoli è in testa alla classifica. Tutti ci aspettavamo un mercato scintillante dopo le promesse che trasparivano. La società avrebbe dovuto non alimentare tante speranze, s’è parlato di Garnacho, di Zaccagni e di tanti altri nomi e questo ha creato illusioni. Il Napoli è una squadra in crescita, questo ci rafforza e ci dà fiducia anche se molti hanno storto il naso perchè si aspettavano che la società mettesse a disposizione del tecnico dei giocatori importanti come hanno fatto le altre big.

Conferenza stampa Manna? Non mi stupisce, ma non vedo cosa ci sia da spiegare. Se è stato commesso un errore è stato nella mancanza di comunicazione nel creare false illusioni. Manna fa bene ad intervenire per dare maggior forza al gruppo squadra”.