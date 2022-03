Pecci: "Basta cadere sempre, in ogni squadra ci sono 3-4 cascatori"

Eraldo Pecci, ex azzurro, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport

Eraldo Pecci, ex azzurro, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "In Italia i calciatori cadono troppo spesso, non se la giocano fino in fondo, cercano le scappatoie, ci sono 3-4 cascatori in ogni squadra che frenano la crescita del gruppo. Non è con questi atteggiamenti che si tornerà a vincere in Europa. Speriamo che i calciatori diano una mano all'arbitro senza fare polemiche".