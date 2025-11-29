Spalletti: "Napoli-Juve? Immagino la mia felicità di entrare al Maradona. Non so i tifosi..."

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ai microfoni di DAZN tra i vari temi ha parlato anche della prossima partita di campionato contro il Napoli, dove lui sarà ex di turno: "Prossima gara a Napoli? Me lo immagino rispetto alla felicità che avrò entrando in quello stadio. Per me sarà facile, non so come si comporterà la tifoseria".

Vlahovic come sta?

"Si è stirato, si è fatto male. Sul finale della partita, quando siamo stati su a Bodo volevo metterlo perché volevamo portare palla alla punta. Gli altri hanno giocato poco e così ce l'abbiamo pulito alla prossima in casa. Non l'abbiamo fatto allenare quando è rientrato e tutelato in ogni modo, per sistemargli ciò che aveva. Il problema è che non ha trovato l'impatto giusto e, andando a vuoto, con l'escursione della gamba e la incrocia e sente subito tirare. Se avesse trovato l'impatto cercato, non si sarebbe fatto male".