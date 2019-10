Pellegatti su Ibrahimovic: "Vuole tornare per vincere lo Scudetto"

Il giornalista Carlo Pellegatti, intervistato a Sky Sport ha rivelato un retroscena sulla suggestione di mercato di questi giorni, il possibile ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic, attaccante dei L.A. Galaxy. Queste le sue parole: "Ho parlato con alcuni amici di Ibrahimovic e ho letto i suoi messaggi. Lo svedese affermava che tornerebbe in Italia solo per una squadra che possa lottare per lo Scudetto".