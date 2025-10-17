"Perché prendiamo Hojlund?", Modugno svela la risposta del Napoli

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno intervenuto a Televomero ha parlato dell'operazione Hojlund dopo l'infortunio di Lukaku: "Quando il Napoli stava trattando e definendo l'acquisto di Hojlund, ero a Castel Volturno e si facevano un po' di chiacchiere con allenatore, staff, direttore, Oriali. Allora chiesi: ma perché prendiamo Hojlund?

Tra gli elementi e i fattori, oltre alla fisicità e ai margini di crescita, mi sorprese un particolare. Perché pensiamo, mi hanno detto, che dopo due anni fatti così e così allo United pensiamo possa avere delle motivazioni e una voglia e una cattiveria che può essere funzionale alla nostra idea di calcio", la risposta svelata dal giornalista