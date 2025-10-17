Conte su Lang: "Sta cercando di capire cosa vogliamo da lui. Su Neres..."

Tanti i temi trattati da Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro il Torino. Tra queste l'attesa per lo spazio da dedicare a Noa Lang o la crescita di David Neres.

"Neres è un giocatore che ormai conosco, non mi deve dimostrare niente, l'anno scorso ha contribuito in maniera importante allo Scudetto. Noa sta lavorando, si sta ambientando, sta cercando di capire cosa vogliamo da lui, sia come giocate singole che come partecipazione collettiva, ma è un ragazzo che lavora, si applica e sicuramente avrà le sue occasioni. Poi bisogna continuare a lavorare con serietà come stanno facendo ed avere pazienza, come la devo avere io, non solo i calciatori (ride, ndr)".