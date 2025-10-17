Fiore: "Impossibile tenere fuori De Bruyne. Con Conte il rapporto sarà così"

L'ex centrocampista Stefano Fiore è intervenuto a Soccermagazine.it: "I giocatori come De Bruyne sono impossibili da tenere fuori. Un giocatore magari non più giovanissimo, magari non sempre utilizzato al miglior modo, ma arriva da un calcio diverso. Per certi versi Conte lo imprigiona in un contesto un po’ più tattico. Lui viene da una maniera di giocare molto più libera, molto meno posizionale di quanto non fosse abituato con Guardiola. Quindi credo che sia anche un momento di adattamento per De Bruyne al nostro tipo di calcio, che rispetto ad altri campionati è meno tecnico, ma sicuramente più tattico.

Però la gestione è sempre stata la chiave di questi grossi campioni. Da questo punto di vista Antonio è molto più di impatto rispetto ad altri. Io credo che alla fine farà bene sia a De Bruyne sia a Conte questo tipo di confronto, questa maniera di fare calcio. I giocatori come De Bruyne determinano sempre in un modo o nell’altro. Ogni tanto dovrà adeguarsi De Bruyne, ogni tanto penso lo farà Antonio per il bene comune che è quello del Napoli".