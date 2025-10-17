Milan-Napoli, Doveri: "Rigore Di Lorenzo? Era situazione difficile, vi spiego"

L'arbitro Daniele Doveri è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Stare al Var è un lavoro diverso, Var ed arbitro interpretano il lavoro in maniera differente, la preparazione è molto diversa, c’è lo studio delle varie situazioni, ma soprattutto c’è un protocollo da seguire a cui dobbiamo attenerci. In Milan-Napoli ero AVAR.

Il rigore su Di Lorenzo era una situazione difficile, con tanti elementi da analizzare in modo da arrivare alla decisione corretta. Il VAR lì è stato puntiglioso ed ha focalizzato tutte le situazioni ed abbiamo preso la decisione giusta. In quello che è successo a Bove l’arbitro non c’entra nulla, quell’evento non puoi prepararlo e non puoi prevedere quel tipo di situazuioni. Importante che le persone comprendano che dietro alla divisa c’è un uomo, bisogna comunque consentire gli errori anche agli arbitri”.