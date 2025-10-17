Conte: "Gilmour perfetta alternativa di Lobotka. Altri? E' difficile..."

vedi letture

Tanti i temi trattati da Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro il Torino. Tra questi il sostituto di Lobotka tra la scelta naturale Gilmour e altre eventuali soluzioni alternative.

"L'anno scorso capitò all'inizio un problema a Lobotka, lo sostituì in maniera egregia, ho totale fiducia nel ragazzo, quando viene chiamato in causa ha sempre risposto presente, anche al termine della scorsa stagione. Come caratteristiche sposa perfettamente quelle di Lobotka, lo prendemmo per questo, non c'era un sostituto di Lobotka, trovare un altro... è difficile, hanno tutti caratteristiche diverse, non sono play, dovremmo nell'eventualità adattare qualcuno, mi auguro di no".