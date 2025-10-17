Cds svela la formazione: "Scelto il modulo. Un solo vero dubbio per Conte"

Manca sempre meno al ritorno in campo del Napoli. Domani contro il Torino sarà 4-1-4-1 o 4-3-3? Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola con le ultime di formazione: "Con il Toro e con il 4-1-4-1 dopo il 4-3-3 esibito dall’inizio contro il Genoa. Il primo dubbio? Il solito, una costante: Milinkovic-Savic, un ex con cinque anni di militanza alle spalle, tornerà per la prima volta da avversario a Torino e come sempre da quando è arrivato al Napoli dovrà battere la concorrenza di Meret per recitare da titolare.

In difesa Beukema-JJ, a destra ci sarà Di Lorenzo e a sinistra dovrebbe rientrare dal primo minuto Spinazzola. Al posto di Lobotka, alle prese con il problema muscolare rimediato prima della sosta, ci sarà Gilmour. Il centrocampo dei Fab Four sarà completato da Anguissa e McTominay". Neres più di Politano e poi Hojlund a completare l'undici contro i granata.