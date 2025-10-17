Ultim'ora L'annuncio di Conte sui due azzurri: "Hanno recuperato, lavorano in gruppo"

vedi letture

Subito un annuncio di Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa: Politano e Buongiorno recuperati e dunque disponibili per la partita di domani contro il Torino. "Abbiamo ritrovato i nazionali, la maggior parte di loro hanno giocato tutte e due le partite, quando tornano poi bisogna essere bravi a calibrare e modulare gli allenamenti ed il reinserimento e preparare la partita.

Buongiorno è tornato in gruppo, ha fatto già 3-4 allenamenti con noi, è recuperato, Politano è rientrato in gruppo, Amir sta procedendo la sua fase di recupero, sta andando abbastanza bene. Lobotka ha iniziato pure lui la fase di recupero. L'obiettivo è capire che risposte diamo giocando 7 partite in 22 giorni. E' inevitabile, ci sarà un dispendio importante, ci sarà bisogno di ruotare e di un po' tutti e siamo curiosi di capire che risposta daremo", le sue parole.